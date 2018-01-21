«Оливковая ветвь»: вслед за авиацией Турция направит в Сирию пехоту

Власти Турции анонсировали присоединение сухопутных войск к операции в сирийском Африне. Ранее турецкая авиация провела бомбардировку района с воздуха в рамках антитеррористических действий, направленных против позиций курдов из отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз». Вместе с тем группировка «Сирийская свободная армия» также начала наступление на курдов.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции под названием «Оливковая ветвь». Военные действия происходят в Африне и направлены против сирийских курдов, поддерживаемых, по мнению Анкары, силами США. Турецкий Генштаб сообщил, что из 113 намеченных целей поражены 108, пишет Reuters. «Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций», – отметили в военном ведомстве.

Однако в заявлении курдских сил самообороны (YPG) говорится, что среди жертв есть шесть мирных жителей. По данным YPG, в общей сложности девять человек погибло, 13 получили различные ранения.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил, что сегодня к операции присоединятся пехотинцы. «Турецкие сухопутные войска проведут «все необходимые действия» в сирийском Африне в воскресенье в зависимости от развития ситуации в регионе. Они будут действовать совместно со «Свободной сирийской армией»», – сообщил политик.

Кроме того, турки заверили, что покинут Африн, как только достигнут намеченных целей. «Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет», – заявил вице-премьер Бекир Боздаг.

Министерство иностранных дел Турции информирует Дамаск, Москву и другие страны, а также ООН, о ходе операции. Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. Министр назвал военные действия в Сирии «проявлением международного права».

В свою очередь Дамаск призвал остановить «турецкую агрессию», пишет агентство SANA. «Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую турецкую агрессию против города Африн, который является неотъемлемой частью сирийской территории», – говорится в заявлении МИД Сирии.

В Минобороны РФ РИА «Новости» сообщили, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар. Это сделано «для упреждения возможных провокаций и исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих».

Дамаск, Служба информации РИА «Новый День»

Дамаск. Другие новости 20.01.18

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