СМИ заявили о рокировке в командовании войсками РФ в Сирии

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооруженных сил в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

«Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается», – сказал источник в российском военном ведомстве. По его словам, в случае отправки Суровкина в Сирию, руководством ВКС РФ займется один из его заместителей.

По словам военного обозревателя Александра Гольца, при Суровикине российская группировка лучше справлялась с поставленными задачами в Сирии, передает НСН. «Это свидетельствует о том, что дела в Сирии идут не так, как предполагало российское руководство. Когда значительная часть группировки выведена, уменьшились возможности по охране, обеспечению безопасности. Этим воспользовались те, кого в России называют террористами. Выяснилось, что у России нет возможности жёстко контролировать зоны деэскалации, которые она взялась контролировать. Как всегда в этих случаях, Москва прибегает к некоторому бюрократическому решению: один генерал не справился, а тот справлялся – давайте снова назначим его», – считает Гольц.

На сегодняшний день командование над войсками РФ в Сирии ведет генерал-полковник Александр Журавлев. На ноябрь 2017 года он возглавлял Восточный военный округ, заместив на этом посту Суровикина. В 2016 году Журавлев уже руководил группировкой Вооруженных сил России в Сирии.

Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который занял пост в Совете Федерации. Как писал «Новый День», 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. При этом глава государства отметил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ – в Тартусе и Хмеймиме.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.02.18

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