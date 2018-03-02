Минздрав Зимбабве пожаловался на «мелкокалиберные» презервативы из Китая

Министр здравоохранения Зимбабве высказал претензию относительно размеров презервативов, произведенных в Китае. Оказалось, что произведенные в Поднебесной «резинотехнические изделия», чрезмерно малы для африканских мужчин. О проблеме глава ведомства Дэвид Париренятва заявил во всеуслышание на посвященном вопросам профилактики ВИЧ мероприятии, которое состоялось в столице страны Хараре, сообщает NewZimbabwe.com.

«В южно-африканском регионе самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ, и мы поощряем использование презервативов», – заявил министр. Но, по его словам, молодежи нравятся презервативы определенного типа, однако в стране их не производят. «Мы импортируем презервативы из Китая, и некоторые мужчины жалуются, что они слишком малы», – пояснил Париренятва. Также он призвал зимбабвийские компании самим заняться производством средств предохранения, а не полагаться на импорт.

Как передает Newsru.com, глава китайской фабрики по производству контрацептивов Чжао Чуань в ответ на претензию сообщил, что компания уже начала проводить исследования о некоторых данных клиентов из Зимбабве и вскоре начнет изготавливать презервативы большего размера. Он отметил, что клиенты всего мира имеют разные требования к их изделиям: например, китайские мужчины предпочитают более тонкие презервативы, не беспокоясь о размере, а в Северной Америке требовательны к мягкости.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.03.18

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