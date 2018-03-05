Вашингтон обвинил Москву в нарушении перемирия в Сирии

Власти США заявили, что Россия не соблюдает резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН и предусматривающую 30-дневное перемирие в Сирии. При этом именно Москва настаивала на прекращении огня, чтобы открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте.

«Россия перешла к нарушению условий [резолюции СБ ООН] и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористичекой операции, – говорится в заявлении Вашингтона, опубликованном пресс-секретарем Сарой Сандерс в твиттере. – Такая же комбинация лжи и неизбирательной силы была использована для изоляции и уничтожения Алеппо в 2016 году, когда погибли тысячи граждан».

США утверждают, что с момента принятия резолюции (24 февраля) до 28 февраля российские военные самолеты совершали около 20 боевых вылетов с базы Хмеймим в район Дамаска и Восточной Гуты ежедневно.

Американский Белый дом считает, что «режим Асада в союзе с Москвой и Тегераном должен соблюдать условия резолюции 2401 СБ ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам мирных граждан, находящихся в критическом положении».

Стоит отметить, что именно Россия настаивала на том, чтобы открыть гуманитарные коридоры в Восточной Гуте. Первая гуманитарная пауза в контролируемом оппозицией анклаве в пригородах Дамаска была сорвана боевиками.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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