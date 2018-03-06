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Вторник, 6 марта 2018, 14:18 мск

В мире

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП из-за массовых погромов

Власти Шри-Ланки ввели режим чрезвычайного положения (ЧП). Поводом послужили столкновения между представителями религиозных общин в центральной части островного государства. Режим ЧП будет действовать минимум 10 дней, сообщает газета Sunday Times. По данным издания, решение было принято сегодня, 6 марта по итогам совещания правительства.

Как передает RT, днем ранее в городе Канди произошли столкновения религиозных групп, в результате которых погиб буддист, а также были сожжены принадлежащие мусульманам предприятия. После этих событий власти ввели комендантский час. По данным источников телеканала, насилие распространяется по всей Шри-Ланке.

Основная масса населения острова (около 75%) исповедует буддизм, мусульмане составляют 10%. Ещё 13% граждан являются последователями индуизма. Отмечается, что правительство намерено принять «суровые меры» против тех, кто провоцирует насилие.

В посольстве России отмечают, что на данный момент ситуация в Коломбо и курортных зонах Шри-Ланки остается спокойной, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, в посольстве рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.

Коломбо, Иван Гридин

Коломбо. Другие новости 06.03.18

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