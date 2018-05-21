Болгария польстилась на прямой газ из РФ. Эксперты настроены скептично

Президент Болгарии Румен Радев допустил возможность организации прямых поставок российского газа по дну Черного моря. «Безопасность энергетических поставок – очень важный вопрос и для Болгарии, и для ЕС. Я надеюсь, наши правительства пересмотрят варианты прямых поставок газа из России через Черное море», – сказал Радев на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась в Москве.

Радев отметил, что Россия всегда была стратегическим партнером в вопросах обеспечения энергетической безопасности, в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива. «Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом», – отметил глава государства.

По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, негативный опыт сотрудничества с Болгарией в рамках проекта «Южный поток» показал, что в Софии не способны принимать самостоятельные решения без согласования с Евросоюзом, передает НСН.

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод «Турецкий поток», который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Международный газопровод «Южный поток» планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну и ввести в эксплуатацию в 2015 году. Но проект не был реализован.

София, Иван Гридин

София. Другие новости 21.05.18

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