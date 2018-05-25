Власти КНДР заявили о позиции по переговорам с США

Пхеньян открыт для переговоров, несмотря на решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Северная Корея открыта для переговоров «в любое время и в любом формате», говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства КНДР.

Власти КНДР открыты для решения проблем, заявил первый замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван. По его словам, власти сочли решение американской стороны об отмене саммита «чрезвычайно прискорбным». «Мы вновь уведомляем США о готовности решать проблемы в любое время и в любом формате», – приводит слова замминистра агентство Reuters.

Как писал «Новый День», встреча Трампа и Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Но вчера, 24 мая, американский лидер отменил саммит. Он заявил, что своими последними заявлениями КНДР продемонстрировала «открытую враждебность». Чуть позже Трамп заявил, что все же не исключает возможности встретиться с Ким Чен Ыном, в том числе, как и было запланировано, 12 июня.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 25.05.18

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