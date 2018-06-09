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Суббота, 9 июня 2018, 09:16 мск

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Владимир Путин и Си Цзиньпин приготовили тяньцзиньские блинчкики и пельмени

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Китае, где сегодня, 9 июня, откроется саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Вчера вечером российский лидер совместно со своим китайским коллегой Си Цзиньпином отправился на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзин, где состоялся матч юношеских хоккейных сборных двух стран.

Китайский телеканал ССТV показал кадры того, как Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули. Это блюдо схоже с привычными для россиян пельменями. Владимиру Путину, по всей видимости, удалось правильно слепить гоубули, так как представитель встречающей стороны сделал одобрительный жест большим пальцем вверх, оценивая кулинарные труды российского президента.

Путин и Си Цзиньпин также попробовали традиционное утреннее блюдо большинства китайских семей. Оно похоже на фаршированные блинчики. Начинкой для тяньцзиньских «блинов» являются мясо и овощи. В приготовлении этого блюда президент России также принял непосредственное участие.

Саммит ШОС пройдет в китайском Циндао 9-10 июня. ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 08.06.18

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