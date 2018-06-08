Путин и «Катюша»: пекинский привет для президента РФ

Китай встретил президента РФ Владимира Путина российским гимном и советской песней «Катюша», которые исполнил военный оркестр Народно-освободительной армии КНР. Российский президент прибыл с государственным визитом в Пекин, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

В сети опубликовано видео, где Путин совместно с китайским лидером идут по «красной дорожке» под музыку русской военной песни. Помимо оркестра, на записи видны танцующие дети с небольшими флагами России и Китая.

Как отмечается на сайте Кремля, на площади у Дома народных собраний состоялась церемония официальной встречи президента России. После беседы Путина с Си Цзиньпином переговоры продолжились с участием делегаций двух стран. По итогам консультаций подписан пакет двусторонних документов.

В заявлении для прессы говорится, что российско-китайские переговоры прошли в конструктивной, деловой атмосфере: был обсужден весь спектр актуальных вопросов.

«Подчеркну, взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия. Ждём Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», – заявил Путин.

Отметим, что визит продлится три дня – до 10 июня. Путин побывает на товарищеском матче юных хоккеистов двух стран и примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 08.06.18

В Подмосковье вынесен приговор «кавалеру», облившему кислотой 17-летнюю девушку. / Хоккеист Александр Овечкин впервые станет отцом. / Уже слышали: Путин теряет аудиторию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»