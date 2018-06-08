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Пятница, 8 июня 2018, 15:09 мск

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Путин и «Катюша»: пекинский привет для президента РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Китай встретил президента РФ Владимира Путина российским гимном и советской песней «Катюша», которые исполнил военный оркестр Народно-освободительной армии КНР. Российский президент прибыл с государственным визитом в Пекин, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

В сети опубликовано видео, где Путин совместно с китайским лидером идут по «красной дорожке» под музыку русской военной песни. Помимо оркестра, на записи видны танцующие дети с небольшими флагами России и Китая.

Как отмечается на сайте Кремля, на площади у Дома народных собраний состоялась церемония официальной встречи президента России. После беседы Путина с Си Цзиньпином переговоры продолжились с участием делегаций двух стран. По итогам консультаций подписан пакет двусторонних документов.

В заявлении для прессы говорится, что российско-китайские переговоры прошли в конструктивной, деловой атмосфере: был обсужден весь спектр актуальных вопросов.

«Подчеркну, взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия. Ждём Председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке», – заявил Путин.

Отметим, что визит продлится три дня – до 10 июня. Путин побывает на товарищеском матче юных хоккеистов двух стран и примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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