Путин подарил Си Цзиньпину баню из 200-летнего кедра

Президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Китае, сделал шикарный подарок председателю КНР Си Цзиньпину. Он подарил русскую баню, изготовленную из 200-летнего кедра с Алтая, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, во время обмена подарками российский лидер продемонстрировал своему коллеге эскиз бани, а также спил бревна, по которому можно оценить возраст дерева. «Китайская сторона выберет место, и наши специалисты ее установят», – отметил Песков.

В преддверии визита в Китай Владимир Путин хранил в тайне, какой подарок именно подарок он приготовил для китайского лидера, напоминает ТАСС. «Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок?» – говорил Путин в интервью Медиакорпорации Китая. «Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, – сказал президент журналисту. – Я потом вам на ухо шепну».

В 2016 году российский лидер привез своему китайскому коллеге ящик мороженого. «Председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок», – объяснил Путин. По словам российского президента, он и китайский лидер обмениваются «некоторыми мелочами».

Путин также рассказал, что Си Цзиньпин является единственным из действующих руководителей государств, с которым ему довелось отметить свой день рождения. «Мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», – рассказал Путин, характеризуя коллегу как «очень доступного и по-человечески душевного человека».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.06.18

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