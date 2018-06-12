Ударная группа ВМС США во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в Средиземное море

Ударная группа военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вернулась в восточный район Средиземного моря. Цель военных – нанесение ударов по позициям боевиков запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщается в фейсбуке ВМС.

«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась для борьбы с ИГ (запрещена в РФ)», – приводятся на сайте слова командующего группой контр-адмирала Юджина Блэка. По его словам, данный маневр дает «мощный сигнал» союзникам о том, что США намерены поддерживать мир и безопасности в регионе и всюду, где существует угроза терроризма.

Как напоминает «Газета.ру», ранее стало известно, что ракетный фрегат России «Ярослав Мудрый» следит за атомным авианосцем США «Гарри Трумэн» в Средиземном море.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.06.18

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