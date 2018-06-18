Силовики задержали главу Audi. Решается вопрос об аресте

Правоохранительные органы Германии задержали главу автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера. Как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung, его подозревают в непосредственном участии в заговоре по так называемому делу о дизельном скандале.

Пресс-секретарь автопроизводителя подтвердил информацию о задержании главы компании. По его словам, в ближайшее время будет «принято решение о возможном досудебном заключении Штадлера под стражу».

Напомним, что глава Audi вошел в число подозреваемых по делу о «дизельгейте» на прошлой неделе. Süddeutsche Zeitung пишет, что Штадлера, а также топ-менеджера из числа членов исполнительного совета Audi подозревают в мошенничестве и опосредованном подлоге. В офисах и на одном из заводов концерна состоялись обыски.

Как писал «Новый День», автоконцерн Volkswagen, в который входит Audi, оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что VW сознательно искажал данные о концентрации вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. В январе этого года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам, а летом 2017 года заключила сходное соглашение в США.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.06.18

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