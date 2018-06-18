Израильский министр-наркоторговец оказался иранским шпионом

Экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев, который ранее был осужден за наркоторговлю, арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, передает Infox.ru со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, которое ссылается на службу безопасности Шин-Бет и полицию, экс-министр обвиняется в «помощи врагу в военное время, а также в передаче информации».

Расследование в отношении Сегева было завершено 15 июня. В тот же день прокуратура Иерусалимского округа передала в суд обвинительное заключение.

Следствие установило, что Сегев был завербован разведкой Тегерана и работал на нее. Он выходил на контакт с представителями иранского посольства в Нигерии, где последние годы жил. Первый такой контакт состоялся у него в 2012 году.

Ранее экс-министра уже осудили за торговлю наркотиками. Сегев был экстрадирован в Израиль в 2018 году, когда он попытался перебраться из Нигерии в Экваториальную Гвинею.

Женева, служба информации РИА «Новый День»

Женева. Другие новости 18.06.18

Силовики задержали главу Audi. Решается вопрос об аресте. / ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. / Эксперты сравнили новейшие европейские танки с российским «Арматой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»