В Японии казнили лидера секты «Аум Синрике»

В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя запрещенной в России организации «Аум Синрике» Сёко Асахары, а также шестерых его приспешников. Все они взяли на себя ответственность за организацию теракта в токийском метро, при котором погибли 13 человек и пострадали несколько тысяч.

Сёко Асахара называл себя духовным императором, вместе с ним были казнены его «первые люди и министры», передает NHK. Среди осужденных – «военный министр» Киёхидэ Хаякава, руководивший строительством завода по производству зарина, с помощью которого травили пассажиров подземки, Томомас Накагава, занимавшийся разработкой отравляющих газов, а также Сэйити Эндо, Ёсихиро Иноуэ, Томомицу Ниими и Масами Цутия.

После казни лидеров экстремистской организации японская полиция усиливает меры безопасности и ужесточает контроль над оставшимися последователями.

Секта «Аум Синрикё» (запрещена в России) была основана в Японии Сёко Асахарой в 1987 году. Учение секты включает в себя элементы христианства, буддизма и индуизма. Асахаре удалось убедить своих последователей, что он сам обладает сверхъестественными способностями и может наделять ими других людей. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 до 50 тыс. человек. В России у секты всегда было наибольшее число сторонников. По различным подсчётам – до нескольких десятков тысяч.

Асахара был арестован японскими властями в мае 1995 года после зариновой атаки в метро Токио 20 марта 1995 года. Основателю секты было предъявлено 13 обвинений, включая организацию убийств и похищений 26 человек. В 2004 году Токийский окружной суд признал Асахару виновным и приговорил его к смертной казни. В 2006 году Верховный суд Японии отклонил последнюю апелляцию и окончательно утвердил смертный приговор Асахаре.

Осенью 2016 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил деятельность на территории страны международного религиозного объединения «Аум Синрикё». Секта признана террористической.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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