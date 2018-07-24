В египетском зоопарке домашнего осла перекрасили под зебру

Руководство зоопарка в Каире пошло на обман, чтобы привлечь посетителей. Обычного домашнего осла перекрасили под зебру. Однако жаркая погода вскрыла подлог.

На странное животное обратил внимание старшеклассник Мухаммед Сархан, побывавший на экскурсии в этом зоопарке. Парень заметил, что с фальшивой зебры стекает краска, постепенно обнажая естественный окрас. Оказалось, что это вовсе не зебра, а обычный осел.

Школьник поделился фотографией в социальных сетях. Пользователи подтвердили, что ослика разукрасили. В то же время администрация зоопарка продолжает настаивать на том, что это настоящая зебра.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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