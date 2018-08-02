Ученые бьют тревогу – лемуры оказались на грани исчезновения

Лемуры оказались самыми уязвимыми приматами в мире: 105 из 111 видов этих животных находятся под угрозой вымирания. Выводы были озвучены на семинаре, посвященному проблеме сохранения лемуров, который провел Международный союз охраны природы (IUCN). Об итогах семинара рассказала экологическая организация Global Wildlife Conservation.

Ученые продолжают находить новые виды этих редких животных. Так в январе зоологи описали новый вид мадагаскарских лемуров. Он получил название карликовый лемур Гровса. При этом на сегодняшний день под угрозой вымирания находится 95% всех лемуров.

Среди основных угроз для лемуров – в частности, вырубка и выжигание лесов, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Кроме того, один из участников семинара, профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал BBC, что в последнее десятилетие активизировалась охота на лемуров, которых ловят для продажи в качестве экзотических домашних питомцев и в мадагаскарские рестораны, пишет N+1.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.18

В школах Франции запретили пользоваться гаджетами. / В Белоруссии автобус с россиянами вылетел с трассы. / СМИ: «Голубые каски» ООН насиловали детей и женщин по всему миру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»