В Белоруссии возбудили дело на ряд независимых СМИ. Прошли обыски, задержания

В Белоруссии возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) государственного агентства «БелТА». В рамках этого дела задержана главный редактор крупнейшего белорусского интернет-портала tut.by Марина Золотова, в редакции состоялся обыск.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что дело возбуждено по материалам проверки МВД. «Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков», – говорится в сообщении СК.

Проверка показала, что многочисленные случаи неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА», действительно имели место. По данным МВД, в 2017-2018 годах произошло более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе «БелТА».

«В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по версии следствия, к противоправным действиям причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Во вторник по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (tut.by), Анна Калтыгина (tut.by), Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

По словам гендиректора «БелТА» Ирины Акулович, речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. «У «БелТА» есть подписка на информационную ленту – люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все», – заявила Акулович в интервью «Нашей ниве».

Она рассказала, что в агентство обратились платные подписчики. Они жаловались на проблемы с авторизацией. «Они написали письмо об этих проблемах. Естественно, что мы обратились в милицию, чтобы установить, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался», – рассказала глава «БелТА», добавив, что размер ущерба определят следственные органы.

Наблюдатели скептически относятся к заявлению о краже информации у главного СМИ администрации президента Белоруссии руководителями независимых интернет-ресурсов. «Наверное последнее, что независимые СМИ хотели бы сделать в этой жизни – это красть информацию там, где её фактически нет. Только вдумайтесь: «журналисты 15 000 раз хакают главное СМИ администрации президента». Интересно, что именно эти СМИ не побоялись в марте этого года информационно и финансово поддержать празднование 100-летия Белорусской народной республики. На него собралось более 50 тысяч человек, что совершенно огорошило белорусские власти», – пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Минск, Иван Гридин

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