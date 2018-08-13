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Понедельник, 13 августа 2018, 13:48 мск

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AliExpress начал массовую блокировку россиян

Китайский онлайн-магазин AliExpress приступил к массовой блокировке аккаунтов россиян за открытие споров с продавцами товаров, сообщает портал Akket. Магазин оставляет право за покупателем открыть спор с продавцом при обнаружении брака и вернуть деньги полностью или частично. Но AliExpress начал массово блокировать покупателей, открывших такие споры, подозревая их в мошенничестве.

Ознакомиться с деталями схемы по возврату денег можно на YouTube, где появились ролики соответствующего содержания. Обратиться с жалобой на сайте покупатели могут и сейчас, но в случае подозрений на мошенничество шансов разблокировать свой аккаунт у пользователя практически не будет. Некоторых россиян заносят в «черный список», а также сообщают им о том, что они уличены в попытке обмана продавца. Таким образом, доступ к онлайн-магазину для них оказывается полностью закрыт, сайт отказывает им в повторной регистрации.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.08.18

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