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Среда, 29 августа 2018, 10:31 мск

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В Германии восстановят Берлинскую стену «ради потери чувства свободы»

В Германии восстановят фрагмент Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год, сообщает Associated Press. Агентство уточняет, что группа художников воссоздаст часть печально известной стены в рамках арт-проекта.

Он будет запущен в середине октября и рассчитан на четыре недели. Арт-объект можно будет посетить, получив визу, стоимость которой составит €15. Посетителям инсталляции придется отказаться от собственных мобильных телефонов и других устройств, на время получив взамен смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами. Они позволят просмотреть документальные фильмы, а также посетить выставки и концерты.

Авторы проекта рассказали, что хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит потерять чувство свободы. Ранее сообщалось, что немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 29.08.18

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