WP: Россия получит множество выгод от глобального потепления

По мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом», пишет The Washington Post. Издание отмечает, что Россия возлагает огромные надежды на таяние арктических льдов – благодаря этому Северный морской путь станет альтернативой Суэцкому каналу, что позволит существенно сократить расходы на транзит грузов из Европы в Азию, Америку и обратно.

По мнению специалистов, главные выгоды от таяния арктических льдов получит Россия, так как большая часть Северного морского пути является ее исключительной экономической зоной. В итоге РФ получит контроль над стратегическим торговым маршрутом, а, следовательно, и прибыль за прокладку навигации и ледокольные эскорты.

Несмотря на опасные условия навигации даже в летний период, преимуществом Северного морского пути, как указывает издание, является время, которое затрачивается на маршрут. Газета напоминает, что судно, которое, к примеру, идет из Южной Кореи в Германию, при использовании Северного морского пути будет затрачивать на рейс в два раза меньше времени, чем через южноафриканский мыс Доброй Надежды – всего 23 дня.

Как отмечает РИА «Новости», Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Особую привлекательность эта транспортная артерия приобретает именно сейчас – арктические льды тают и создают коридоры, пригодные для танкерного судоходства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.09.18

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