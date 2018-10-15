National Interest: США проиграли войну в Сирии

Президенту Сирии Башару Асаду больше ничего не угрожает, а США должны прекратить свое военное вмешательство в дела этой страны, пишет обозреватель американского аналитического издания National Interest Дуг Бэндоу.

В статье он рассказал о неделе, проведенной в Сирии. По его словам, «здесь сразу ясно, кто за все отвечает». В частности, Бэндоу пишет, что в Дамаске проживает вся элита страны, везде правительственные здания и силы безопасности, улицы украшены портретами президента Асада, а жители города с оптимизмом смотрят в будущее.

Он отмечает, что Вашингтон ошибся, сделав ставку на уход Асада, у которого, как оказалось очень много сторонников в Сирии. Обозреватель также напомнил, что США намеревались сделать Сирию демократическим государством и либеральным государством, однако ни одна из так называемых «умеренных оппозиционных группировок», поддерживаемых США, например «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), не намеревалась организовать такой государственный строй.

По мнению Бэндоу, гражданская война в Сирии была большой трагедией. Администрация Трампа не имеет права вторгаться в чужую страну, занимать ее территорию и дробить на части. Более того, США не могут заставлять покинуть Сирию Россию и Иран, у которых более тесные связи с Башаром Асадом.

Попытка США осуществить принудительное гражданское строительство никогда не была реалистичной, а примером служит провал в Ираке «Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл», – уверен обозреватель National Interest.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.10.18

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