США рассекретили доклад о сексуальных девиациях Гитлера

Центральное разведывательное управление США обнародовало доклад о сексуальных предпочтениях и наклонностях Гитлера. Подготовкой документа занимался аналитик Управления стратегических служб США (позже – ЦПУ) Генри Филд. Доклад был выполнен для президента страны Франклина Рузвельта, чтобы тот смог как можно лучше понимать врага.

Филд, имевший гражданскую специальность антрополога, получил задание подготовить на основании анализа данных американской разведки как можно более полную информацию о фюрере, начиная от его пристрастий в еде до вкуса в музыке, сообщает The Daily Mail.

Между тем умозаключения антрополога о сексуальных пристрастиях фюрера вызвали в Вашингтоне наибольший интерес. Аналитик пришел к выводу, что Гитлер имел гомосексуальные наклонности в сочетании с влечением к садомазохизму. Впрочем, в докладе нет никаких доказательств того, что Гитлер имел однополые отношения.

Из документов следует, что основной объем информации о сексуальной жизни Гитлера предоставил бежавший в США близкий друг диктатора в 1920-х и начале 1930-х годов Эрнст Седжвик Ханфстаенгль. В частности, он поведал американским оперативникам, что венское общежитие, в котором жил Гитлер как молодой художник, «имело репутацию места, куда пожилые люди отправлялись на поиски молодых людей».

Гитлер ненавидел трехлетний венский период жизни, когда он нищенствовал и так и не смог реализовать свои амбиции художника. В докладе также упоминается о сексуальном влечении Гитлера к своему заместителю по партии Рудольфу Гессу, который, как говорили, любил носить женскую одежду, за это получил прозвище «Фройляйн Анна» от других национал-социалистов.

По мнению автора доклада, «сексуальная жизнь Гитлера двойственна, как и его политическое мировоззрение». «Также как и в его политической жизни, он и социалист, и ярый националист, в своей личной жизни он гомосексуален и гетеросексуален… Вместе с тем, существуют психические, если не физические препятствия, которые делают невозможным его реальное и полное сексуальное удовлетворение», – написал Филд.

Этот рассекреченный отчет был всего лишь одним из нескольких досье Управления стратегических служб США, составленных его аналитиками во время Второй мировой войны. В них выдвигались версии о том, что Гитлер был геем, бисексуалом и даже фетишистом, отмечает «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.10.18

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