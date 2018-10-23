Китай запускает движение по самому длинному в мире мосту над морем

Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае 23 октября. Церемония прошла в городе Чжухай в провинции Гуадун с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Движение автотранспорта по нему будет открыто 24 октября в 9:00 по пекинскому времени, сообщает государственное информационное агентство Китая «Синьхуа».

Общая протяженность мостового перехода составляет 55 километров. Новый путепровод объединяет в себе мосты, острова и тоннели. Возведение моста, от стадии проектирования до стадии строительства, длилось 14 лет. Инвестиции в реализацию проекта составили 20 млрд долларов.

Мост соединяет материковый Китай с Макао и Гонконгом. Строительство переправы стартовало в 2009 году. Она включает в себя 7-километровый подводный тоннель. Отмечается, что новый путепровод способен выстоять во время 8-балльного землетрясения. На его строительство ушло более 400 тысяч тонн стали.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 23.10.18

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