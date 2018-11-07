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Среда, 7 ноября 2018, 13:00 мск

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Китай завершил строительство самого глубоководного тоннеля метро

Власти Китая рапортовали о радостном событии – завершилось строительство самого глубокого в стране подводного туннеля метро. Его протяженность составляет 8,1 км. Он частично залегает под толщей морской воды и соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун. Об этом сообщает компания China Railway No.3 Engineering Group.

На сегодняшний день это самый глубокий туннель на материковой части Китая. Его наиболее глубокая часть залегает на глубине 88 метров ниже уровня моря. Строительство путепровода было запущено в сентябре 2015 года.

Как писал «Новый День», в октябре в Китае было открыто движение по самому длинному в мире морскому мосту. Его протяженность составляет 55 км. Путепровод связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. Новый путепровод объединяет в себе мосты, острова и тоннели. Возведение моста, от стадии проектирования до стадии строительства, длилось 14 лет. Инвестиции в реализацию проекта составили 20 млрд долларов. Отмечается, что новый путепровод способен выстоять во время 8-балльного землетрясения. На его строительство ушло более 400 тысяч тонн стали.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 07.11.18

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