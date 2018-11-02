В Китае из-за драки водителя и пассажирки автобус слетел с моста и затонул, есть жертвы

В Китае пассажирка и водитель автобуса поспорили во время движения. В результате машина слетела с моста и затонула. По предварительным данным, погибли 13 человек.

ДТП произошло в городе Чунцин, сообщает информационное агентство Sina. В Сети появилось видео из кабины водителя, снятое в момент происшествия. На кадрах видно, как водитель и пассажирка ожесточенно спорят.

Китайские СМИ уточнили, что женщина пропустила свою остановку и пыталась заставить водителя остановиться, несколько раз ударила его по лицу и голове. В попытке защититься мужчина держал руль одной рукой, а также не следил за дорогой.

После этого автобус выехал на встречную полосу, врезался в легковушку и вылетел за ограждение

Автобус затонул на глубину 70 метров. Машину уже подняли со дна во время спасательной операции. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 02.11.18

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