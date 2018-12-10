Движение поездов дальнего следования парализовано из-за забастовки в ФРГ

Железнодорожная система Германии парализована в связи с предупредительной забастовкой работников отрасли, проходящей по всей стране, сообщает Bild. По данным издания, в ФРГ полностью отменено движение поездов дальнего следования. Отмечается, что забастовка отразилась и на движении электричек и поездов метрополитена.

Профсоюз работников железной дороги и транспорта (EVG) организовал забастовку с 5:00 до 9:00 по берлинскому времени (7:00-11:00 по Москве), однако движение поездов восстановят после обеда. Решение о предупредительной забастовке было принято после провала тарифных переговоров с железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Представители профсоюза считают размер зарплаты 160 тысяч человек недостаточным. В свою очередь Deutsche Bahn обвинила профсоюз в излишней эскалации ситуации, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты остаются действительными. Пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря можно пересаживаться на любые удобные для них поезда без дополнительной платы, отмечает «Интерфакс».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 10.12.18

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