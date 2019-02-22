Египет возводит шестиметровую стену вокруг курорта Шарм-эль-Шейх

Египет приступил к возведению высокой бетонной стены вокруг курорта Шарм-эль-Шейх. Работы ведутся в режиме повышенной секретности, потому официальных данных о целях строительства шестиметрового забора нет, а версии наблюдателей – противоречивы.

По данным египетских СМИ, проект вызвал возмущение местных активистов, по мнению которых, массивный глухой забор уродует местные природные красоты. Иностранные туристы также раскритиковали в соцсетях решение о строительстве заграждения.

В ответ на критику глава города Шарм-Эль-Шейх заявил, что забор является всего лишь «сетевой защитой для популярной туристической зоны Наама Бэй от овец и коз», передает АТОР. По словам местного градоначальника, выход овец, коз и верблюдов на городские дороги курорта уже приводил к ДТП. Правда остается не понятно, почему для этих целей не подходит проволочное ограждение и появилась возводить шестиметровый железобетонный забор.

Губернатор провинции Халед Фуда в свою очередь отрицает, что строится именно «бетонная стена». Он заявил, что это всего лишь «забор длиной 37 км из сочетания высоких бетонных барьеров и секций колючей проволоки с четырьмя очень красивыми воротами для доступа в город».

Фото: АТОР

По неофициальной информации, правительство Египта намерено возвести вокруг Шарм-Эль-Шейха стену для защиты туристов от возможных вылазок террористов, так как курорт не защищен от террористов со стороны пустыни. Интересно, что о строительстве стены не знали до этой недели даже депутаты парламента Египта. Они обратились в правительство страны с запросом, чтобы узнать, во сколько обойдется казне такой проект, зачем он нужен и какие последствия стена будет иметь для окружающей среды и для египетского туризма.

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 22.02.19

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