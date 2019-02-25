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Понедельник, 25 февраля 2019, 21:08 мск

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«Мир может не вынести…» Трамп испугался роста цен на нефть

Фото: leparisien.fr

Президент США Дональд Трамп возмутился высоким ценам на «черное золото». В своем микроблоге он призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) «не усердствовать».

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте. Мир не может вынести такой резкий скачок цен – он хрупок», – написал Трамп.

Стоит отметить, что на прошлой неделе впервые с ноября 2018 года цена нефти марки Brent поднялась выше $67 за баррель. По оценкам аналитиков, в числе причин роста нефтяных котировок помимо соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи могут быть санкции США против Ирана и Венесуэлы.

Ранее эксперты Bank of America Merrill Lynch прогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $70. При этом, как прогнозируют аналитики, рынок «черного золота» вошел в стадию долгосрочной стабильности – до 2024 года стоимость Brent будет находиться в относительно узком диапазоне $50-70 за баррель.

В настоящее время Brent продается на Лондонской бирже по $65,84 за баррель, американский сорт WTI – по $56,16 за баррель.

Вашингтон, Мария Вяткина

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