российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 мая 2019, 13:56 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Каире бомба взорвалась у туристического автобуса

twitter.com/raveenaujmaya

В Каире прогремел взрыв, в результате которого был поврежден туристический автобус. По предварительным данным, пострадали 17 человек. Российские туроператоры надеются, что ЧП не скажется на перспективах открытия авиасообщения РФ с Египтом.

Инцидент произошел у Большого египетского музея в пригороде столицы. Радиоуправляемая бомба была заложена у обочины. В автобусе находились туристы из ЮАР, которые направлялись к пирамидам в Гизу, передает Sky News Arabia.

Отмечается, что в результате взрыва осколочные ранения получили 10 египтян и 7 туристов. По информации МИД РФ, россиян среди пострадавших нет.

Туроператоры из России считают, что теракт не повлияет на возвращение чартеров из РФ в Египет. «По мнению участников туристического рынка, инцидент со взрывом бомбы в Каире вряд ли повлияет на сроки возвращения российских чартеров на курорты Египта», – говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. ЧП в Гизе, к счастью, обошлось без жертв, что позволяет надеяться, что никаких запретов на въезд в Египет также не последует, отметили игроки российского туррынка.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

Каир. Другие новости 20.05.19

Зеленский распустил Раду и призвал правительство уйти в отставку. / Косовские сербы разрушили планы Приштины. / Зеленский вступил в должность президента Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Египет

Иран и Египет осудили нападение на торговые суда у берегов ОАЭ

Чартеры в Египет могут запустить осенью

США грозят Египту санкциями за покупку российских Су-35

Египет закупает у России крупную партию истребителей Су-35 и вооружение к ним

28 человек погибли в Египте из-за поссорившихся машинистов поездов

При взрыве поезда в Египте погибли и пострадали десятки человек

Египет возводит шестиметровую стену вокруг курорта Шарм-эль-Шейх

В Египте взорвали автобус с туристами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Египет, терроризм,

Новости партнеров