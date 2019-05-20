В Каире бомба взорвалась у туристического автобуса

В Каире прогремел взрыв, в результате которого был поврежден туристический автобус. По предварительным данным, пострадали 17 человек. Российские туроператоры надеются, что ЧП не скажется на перспективах открытия авиасообщения РФ с Египтом.

Инцидент произошел у Большого египетского музея в пригороде столицы. Радиоуправляемая бомба была заложена у обочины. В автобусе находились туристы из ЮАР, которые направлялись к пирамидам в Гизу, передает Sky News Arabia.

Отмечается, что в результате взрыва осколочные ранения получили 10 египтян и 7 туристов. По информации МИД РФ, россиян среди пострадавших нет.

Туроператоры из России считают, что теракт не повлияет на возвращение чартеров из РФ в Египет. «По мнению участников туристического рынка, инцидент со взрывом бомбы в Каире вряд ли повлияет на сроки возвращения российских чартеров на курорты Египта», – говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. ЧП в Гизе, к счастью, обошлось без жертв, что позволяет надеяться, что никаких запретов на въезд в Египет также не последует, отметили игроки российского туррынка.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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