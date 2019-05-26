Турцию обвинили в поставках оружия противникам Сирии и России

Анкара поставила оппозиционным вооруженным группировкам Сирии крупную партию оружия в качестве помощи для отражения наступления правительственных войск, передает Reuters со ссылкой на представителя оппозиции.

По имеющимся данным, решение Анкара приняла после того как не смогла убедить Москву не допускать эскалации конфликта в сирийском регионе. При этом наступление сирийских правительственных войск ведет к притоку нелегальных мигрантов на турецкую территорию.

Агентство также уточняет, что военный конвой Турции прибыл на базу, расположенную в северной части Хамы недалеко от контролируемого повстанцами Джабала аль-Завия. Речь идет о поставках системы «Град», десятках бронированных машин, ракет и противотанковых управляемых комплексов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил ситуацию в Сирии. Они поговорили про участившиеся случая нарушения режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.19

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