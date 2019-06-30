Япония намерена развернуть китобойный промысел

Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC) после 60-летнего членства в ней. Японские власти намерены возобновить коммерческую охоту на китов, которая находилась под запретом более 30 лет.

О решении было объявлено после того, как в ходе ежегодного совещания IWC последнее предложение Токио о возобновлении китобойного промысла было отклонено. Это произошло в сентябре прошлого года, после чего Япония пригрозила выходом из международной организации. Впрочем, в ней до сих пор нет единства мнений: некоторые ее члены выступают за китобойный промысел, некоторые – против, другие время от времени поддерживают то ту, то иную сторону.

Комментируя ситуацию, генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга отметил, что отказ стран – членов IWS поддерживать в сентябре прошлого года предложение Токио «обнаружило тот факт, что в организации странам с различными взглядами невозможно даже пытаться сосуществовать вместе». О планах покинуть организацию Япония заявила в декабре прошлого года, чем вызвала критику со стороны «Гринписа» и ряда таких членов IWC, как Австралия и Новая Зеландия.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.06.19

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