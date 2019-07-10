У жителей Грузии отлегло от сердца после слов Путина о санкциях

Пользователи грузинского сегмента социальных сетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею введения санкции в отношении Тбилиси, которые он произнес во время рабочего визита в Екатеринбург.

Грузины выразили мнение, что такая позиция наиболее разумна в ситуации, развивающейся на фоне скандала вокруг нецензурной брани в адрес российского лидера и его покойных родителей, которые прозвучали из уст журналиста Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2».

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», – написала Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

«Понял человек, что Габуния – не Грузия», – отметила Nina Nina.

«Я точно знал, что он это скажет», – уверяет в свою очередь Kakha Mujirishvili.

«Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу», – пишет Eka Gvelesiani.

«Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут», – написал ან. არადელი.

Как писал «Новый День», ведущий авторской программы «P.S." Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. После этого в ночь на понедельник сотни человек собрались у стен офиса «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Вещание «Рустави 2» было остановлено. Только после извинений со стороны руководства телекомпании канал возобновил работу. Выпад Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии.

Госдума в свою очередь рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал «из-за уважения к грузинскому народу». После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение российского лидера.

Тбилиси, Иван Гридин

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