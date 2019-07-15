Российский эксперт спрогнозировал скорое мощное землетрясение в США

Серия недавних землетрясений в Калифорнии – только начало, более разрушительные толчки стоит ждать в ближайшие два года в районе калифорнийского города Вентура. Столь безрадостный прогноз сделал гендиректор Международного центра глобального мониторинга и прогноза сейсмической погоды, ведущий научный сотрудник Координационно-прогностического центра Института физики Земли РАН Самвел Акопян.

Два, самых мощных за последние 25 лет землетрясения случились в районе американского города Риджкрест в Калифорнии в начале июля. Их магнитуда составляла 6,4 и 7,1 балла. 12 июля в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. При этом на американских картах сейсмической активности это место не было обозначено как потенциально опасное, несмотря на то, что специалисты пристально отслеживают сейсмическую активность в Калифорнии.

«Вероятность землетрясений в этом районе магнитудой 6 и выше оценивалась до 1%. Причем они произошли не в разломе Сан-Андреас, а на ответвлении в сторону востока. В этой части ни разу не было мощных землетрясений. И это не конец, а начало сейсмической активности в Калифорнии», – цитирует Самвела Акопяна РИА «Новости».

По мнению ученого, эти землетрясения «изменили сейсмическую ситуацию и позволяют пересчитать, где будет и когда именно более сильное землетрясение». «Американцы считают, что землетрясение произойдет в разломе Сан-Андреас. Я уверен, что разлом Сан-Андреас сейчас закрыт и землетрясение мигрирует на ответвление, на разлом Вентура, который идет по северу Лос-Анжелеса в сторону Санта-Барбары. Это будет 7,8-7,9 баллов, механизм вертикальный и произойдет оно в течение двух лет, до июня 2021 года», – уверен эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.19

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