Германия напугана подготовкой «неожиданного удара» России

Россия тайно запасает «запрещенные ракеты», чтобы напасть на Европу и устроить там войны. Такое заявление содержится в докладе бывшего генерала-лейтенанта бундесвера, экс-зам генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия. Ключевую роль в конфликте должна сыграть и Германия из-за своего географического расположения, пишет издание. По мнению источников, российская сторона нанесет неожиданный удар по Европе. Только так страна якобы сможет победить в конфликте с НАТО. В качестве мест возможной атаки со стороны России эксперты назвали Украину, Прибалтику, Черноморский регион и Польшу.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.07.19

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