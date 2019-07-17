Маршалловы острова оказались многократно «грязнее» Чернобыля

Некоторые части Маршалловых Островов – района Тихого океана, где США за 12 лет провели около 70 ядерных испытаний, – являются самыми радиоактивными местами на Земле. Об этом пишет Business Insider.

В 38 образцах грунта, взятых на 11 разных островах ученые из Колумбийского университета обнаружили превышение по количеству радиоактивных элементов. В частности они выявили америций, цезий и два типа плутония.

Самая высокая доза радиации была обнаружена на острове Бикини, где США провели крупнейшее испытание водородной бомбы в истории человечества, а потом в этом районе потопили десятки радиоактивных кораблей. На острове Бикини обнаружено в тысячу раз больше плутония, чем в Чернобыле или на Фукусиме – АЭС в Японии, которая была частично разрушена в 2011 году после землетрясения.

Минувшей весной генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что радиоактивные отходы, оставшиеся после испытаний ядерного оружия США, могут загрязнить Тихий океан.

По словам руководителя ООН, речь идет о ядерный отходах, которые хранятся под бетонным куполом на острове Рунит. Гутерреш сообщил, что существует вероятность утечки токсичного шлама из-под купола. Он напомнил, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США, в том числе водородной бомбы «Браво», которая в 1 тыс. раз превзошла по мощности сброшенную на Хиросиму.

В период испытаний большинство жителей Маршалловых островов были вынуждены покинуть свои дома, а другие пострадали из-за радиоактивных осадков. Остатки почвы и пепла от взрывов американские власти укрыли в кратере и закрыли бетонным куполом. В саркофаге появились трещины, из-за чего он может разрушиться под действием очередного тропического циклона.

В связи с этим Гутерриш призвал принять меры для предотвращения возможной катастрофы.

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