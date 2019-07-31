Южная Корея экстренно созвала Совета национальной безопасности

Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее, сообщает агентство «Рёнхал». «Разведки США и Южной Кореи анализируют (детали стрельбы)», – заявил представитель администрации президента страны.

В сообщении также отмечается, что информация от военных Республики Корея поступает главе государства Му Чжэ Ин в режиме реального времени. Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на военных сообщали, что КНДР запустила две баллистические ракеты со своего восточного побережья.

В Северной Корее о пусках ничего не говорится.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 30.07.19

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