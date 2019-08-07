Пентагон заявил о воспрявших силах боевиков в Сирии и Ираке

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), «вероятно, сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. членов в Ираке и Сирии». Такие данные содержатся в докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна о ходе операции «Непоколебимая решимость».

«Командование операции на основе информации из открытых источников сообщило, что ИГ, вероятно, сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. членов в Ираке и Сирии, включая до 3 тыс. иностранцев. ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада.

При этом отмечается, что оценки ведомств и экспертов по этому вопросу разнятся.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.08.19

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