В отношении защитников экс-президента Киргизии возбудили уголовные дела

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52 человек, один спецназовец погиб, сообщили в Минздраве республики. 20 из них госпитализированы. Еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур. После столкновений сторонников экс-главы государства с силовиками были возбуждены уголовные дела, сообщили в Генпрокуратуре страны. Досудебное производство начато по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Киргизии.

В надзорном ведомстве указали, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено в связи с тем, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Привести экс-президента на допрос было поручено сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности.

«В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов», – заявили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что «с целью воспрепятствования следствию» были организованы массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением насилия. По предварительным данным, среди пострадавших не менее 23 человек – гражданские лица.

Ранее Атамбаев заявил, что при штурме его резиденции пострадали простые люди, а спецназ применял боевое оружие. Он призвал силовиков «не стрелять в собственный народ», а также обвинил власть в том, что она идет на расстрел мирных граждан, чтобы арестовать его. При этом МВД Киргизии утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в свою очередь Атамбаева в нарушении конституции. Об этом он заявил в четверг на заседании Совбеза республики, передает ТАСС. По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Жээнбеков напомнил, что Киргизия – правовое государство, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства призвал принять безотлагательные меры для сохранения мира и безопасности в стране.

Как писал «Новый День», 7 августа состоялось две попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков – в 500 человек. В результате погиб один спецназовец, еще один находится в тяжелом состоянии. Глава ГУВД Чуйской области впал в кому после травмы. СМИ сообщали, что Атамбаев в результате штурма был задержан, однако этот факт опровергали его дочь, адвокат и депутат парламента.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 08.08.19

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