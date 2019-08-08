Новому штурму резиденции экс-главы Киргизии мешают гражданские, идет перестрелка

Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого в данный момент штурмует спецназ, прорвались на территорию его резиденции и пытаются проникнуть внутрь дома Атамбаева. Разбито несколько окон. Силовики протаранили ворота дома, идет перестрелка. Также сообщается о том, что на территории резиденции возник пожар. По данным местных СМИ, возгорания произошли одновременно в нескольких частях здания.

Как передает K-News, правоохранители применили спецсредства против сторонников экс-президента. Издание 24.kz со ссылкой на представителя штаба экс-президента Фарида Ниязова также сообщает, что слышна стрельба и взрывы свето-шумовых гранат. Другой представитель штаба, Кундуз Жолдубаева, сообщила, что в населенный пункт прибыло 12 автобусов спецназа, слышны крики.

По последним данным, в результате столкновений силовиков и сторонников Атамбаева пострадали 80 человек. Штаб Атамбаева объявил бессрочный митинг с требованием отставки действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова.

После двух предыдущих попыток штурма Атамбаев заявил, что пострадали простые люди, а спецназ применял боевое оружие. Он призвал силовиков «не стрелять в собственный народ», а также обвинил власть в том, что она идет на расстрел мирных граждан, чтобы арестовать его. При этом МВД Киргизии утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие.

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь обвинил Атамбаева в нарушении конституции. Об этом он заявил в четверг на заседании Совбеза республики. По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы». Жээнбеков напомнил, что Киргизия – правовое государство, долг которого заключается в обеспечении неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Глава государства призвал принять безотлагательные меры для сохранения мира и безопасности в стране.

Как писал «Новый День», 7 августа состоялось две попытки штурма резиденции бывшего президента Киргизии. Число сторонников бывшего президента оценили в две тысячи, а силовиков – в 500 человек. В результате погиб один спецназовец, еще один находится в тяжелом состоянии. Глава ГУВД Чуйской области впал в кому после травмы. СМИ сообщали, что Атамбаев в результате штурма был задержан, однако этот факт опровергали его дочь, адвокат и депутат парламента.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 08.08.19

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