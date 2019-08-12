Российские комплексы ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии комплексы ПВО сбили на подлете к аэродрому шесть ударных беспилотников боевиков, сообщает Минобороны России.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», – цитирует ТАСС представителя российского оборонного ведомства. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб авиабазе нанесен не был.

За последний месяц это уже третья попытка атаковать российскую авиабазу в Сирии. Так, 8 августа база подверглась обстрелу. В результате погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали. Как сообщили в российском Минобороны, ракеты после обнаружения силами ПВО разорвались в одном из поселений на расстоянии 2 км от аэродрома.

5 августа боевики выпустили в направлении авиабазы три реактивных снаряда залпового огня.. Сирийское госагентство SANA сообщило, что это привело к жертвам и материальным разрушениям, но в Минобороны эти данные опровергли. Снаряды, по данным министерства, упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф, в результате пострадали четыре местных жителя.

Напомним, авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской военной операции в Сирии в 2015 году.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 12.08.19

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