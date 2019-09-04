Российские ПВО сбили ударные дроны при подлете к авиабазе Хмеймим

Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии подразделение ПВО успешно сбило два запущенных террористами беспилотных летательных аппарата. В результате нападения никто не пострадал, материальный ущерб базе не нанесен, уточнили в Минобороны РФ.

Беспилотники летели к базе с северо-запада, их засекли около 21:20 мст. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», – цитирует ТАСС представителя Минобороны.

Авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в Сирии в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы. в том числе и с применением дронов.

Так, 5 августа боевики запустили по базе три реактивных снаряда, тогда местное агентство SANA сообщало о погибших и разрушениях, но Минобороны эту информацию опровергло. Следующая атака произошла 8 августа, ракеты боевиков не долетели до базы и разорвались в одном из поселений, погибли двое местных жителей.

11 августа при подлете к базе были уничтожены шесть беспилотников террористов. Зенитные огневые средства сбили их на безопасном расстоянии.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 03.09.19

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