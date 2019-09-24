Минобороны раскрыло характеристики атаковавших Хмеймим дронов

Дальность полета одного из атаковавших российскую военную базу Хмеймим в Сирии беспилотных аппаратов составляет 150 километров, высота полета может достигать четырех километров. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Это очень серьезно», – сказал он, демонстрируя беспилотники террористов, сбитые в сентябре на подлете к базе. По словам генерала, создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования.

Так, например, на одном из аппаратов конструкторы установили систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов, рассказал Конашенков. На другом беспилотнике двигатель состоял из обычной бочки с бензином на пять литров, передает РИА «Новости». «Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра», – отметил представитель Минобороны.

Он также добавил, что боевики совершенствуют технические решения. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», – пояснил он.

Как писал «Новый День», 3 сентября вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии подразделение ПВО успешно сбило два запущенных террористами беспилотных летательных аппарата. В результате нападения никто не пострадал, материальный ущерб базе не нанесен, уточнили в Минобороны РФ.

11 августа при подлете к базе были уничтожены шесть беспилотников террористов. Зенитные огневые средства сбили их на безопасном расстоянии.

Авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в Сирии в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы. в том числе и с применением дронов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.19

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