Аэропорт Гонкога на сутки приостановил работу из-за протестов

В Международном аэропорту Гонконга отменены все рейсы с 18:00 по местному времени. Работа приостановлена из-за тысяч демонстрантов, которые собрались в здании воздушной гавани.

Как сообщает South China Morning Post, администрация аэропорта приняла решение отменить рейсы из-за того, что протестующие мешают нормальной работе. Пассажирам сложно проходить осмотр и регистрироваться на рейс.

Подъезда к аэропорту также блокированы автобусами, которые подвозят демонстрантов. Чтобы успеть на самолет, пассажирам приходится выходить из своих машин далеко от здания и идти пешком.

Подобная ситуация сложилась в аэропорту Гонконга 5 августа, тогда было отменено более 200 рейсов. Участники акции протеста выступают против поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых материковому Китаю.

Гонконг, Служба информации РИА «Новый День»

Гонконг. Другие новости 12.08.19

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