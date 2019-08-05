Протесты стали причиной отмены более 200 рейсов в аэропорту Гонконга

Треть авиадиспетчеров в аэропорту Гонконга присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции. Это привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов, сообщает радиостанция RTHK.

Из-за забастовки сейчас используется лишь одна взлетно-посадочная полоса вместо двух. Нарушена работа стоек регистрации, также есть проблемы с движением аэроэкспресса. Администрация аэропорта рекомендовала пассажирам проверять последнюю информацию о рейсах у своих авиаперевозчиков, прежде чем отправляться в аэропорт.

По данным радиостанции, забастовки также повлияли на работу метро Гонконга. В городе нарушено движение автомобилей: часть туннелей и дорожных полос заблокирована.

Гонконг, Иван Гридин

Гонконг. Другие новости 05.08.19

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