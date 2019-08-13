Экс-главу Киргизии обвинили в убийстве и попытке госпереворота

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента Алмазбека Атамбаева в подготовке насильственной смены власти в стране. «Умысел Атамбаева – госпереворот. Я это говорю официально», – цитирует его Kaktus Media.

По словам главы ГКНБ, поскольку Атамбаев игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, готовился принудительный привод экс-президента к следователю. Опумбаев считает, что понимая это, Атамбаев «в своем окружении держал женщин, детей и стариков», которым платил деньги. «Это сделано намеренно. Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот», – добавил он.

Опумбаев отметил, что из пяти возможных вариантов принудительного привода был реализован оптимальный.

Как сообщает телеграмм-канал «РИА Новости», Атамбаеву также предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Атамбаев был арестован на две с половиной недели. Ему официально предъявлены обвинения в коррупции по делу криминального авторитета Азиза Батукаева, который был освобожден в 2013 году.

Из-за произошедших столкновений с полицией Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела по статьям об убийстве, покушении на убийство, взятии заложников, массовых беспорядках, хулиганстве и угрозе или насилии в отношении представителя власти.

Экс-президент Киргизии был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш 8 августа, после того как решил сдаться. Спецоперация продолжалась более суток: 7 августа сторонники экс-президента оказали бойцам спецназа вооруженное сопротивление, шестеро силовиков были взяты в плен. В ходе противостояния один спецназовец погиб, 136 человек получили травмы.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 13.08.19

Трамп: США «многое узнали» из-за взрыва на полигоне под Архангельском. / Посольство США на Украине отчитало Медведева и Путина. / Президент Сербии остался без забора вокруг своей резиденции: охранять вход будет «Кобра». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»