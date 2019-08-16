Южная Корея провела заседания совбеза из-за пусков ракет КНДР

Канцелярия президента Южной Кореи потребовала от КНДР прекратить запуски «неопознанных снарядов», передает агентство «Ренхап». Сеул предупредил соседей, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Из-за новых пусков ракет в Японское море офис президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провел заседание Совета национальной безопасности страны. Ранее южнокорейское военное командование сообщило, что КНДР осуществила пуск двух снарядов в направлении Японского моря. Пока их называют неопознанными, поскольку тип ракет пока не удалось определить.

Позднее стало известно, что «снаряды» пролетели 230 км. Максимальная высота достигала 30 км, скорость – около 6,1 Маха (7,5 тысячи км в час – прим. ред.). КНДР уже на протяжении месяца проводит ракетные запуски. В последний раз о них сообщалось 11 августа.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он якобы заявил, что «сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР». Как отмечает «Газета.ру», в этом послании, как и после прошлых испытаний, говорилось, что запуски ракет – это ответ Северной Кореи на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 16.08.19

«Перегрелись»: черногорцы подали в суд на исполнителя сербской песни. / ЕС проталкивает интересы Приштины. / США сократят помощь другим странам ради экономии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»