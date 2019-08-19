США опубликовали секретный доклад об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который был рассекречен в 2011 году. Из доклада от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца следует, что в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Свои выводы они строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», – написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц. По его словам, дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, а ночная – 25-35. Абрамовиц отметил, что 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, поэтому днем около реактора было примерно двести человек, а ночью – до 70. Утверждалось, что «все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью».

Согласно официальным данным, острая лучевая болезнь была диагностирована у 134 человек, среди которых технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны. 28 из них умерли в первые месяцы после аварии. Один сотрудник АЭС погиб в момент взрыва, еще один скончался в припятской больнице вскоре после катастрофы, напоминает РИА «Новости». Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тыс. квадратных километров (23% от общей площади), на Украине – 50 тыс. квадратных километров.

Также пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. квадратных километров и населением 2,6 млн человек. Почти 8,4 млн жителей Белоруссии, России, Украины подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них эвакуировали.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.08.19

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