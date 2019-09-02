«Германия пробуждается»: восток страны голосует за правых

«Альтернатива для Германии» (АдГ) прочно зарекомендовала себя как новая сильная консервативная политическая сила в Германии, благодаря выдающемуся успеху на земельных выборах на востоке страны. Об этом в комментарии для РИА «Новый День» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

«Партии ХДС и СДПГ, все еще находящиеся у власти в Берлине, потерпели очередное горькое поражение. Их постепенное падение продолжается, в то время как рейтинги АдГ неумолимо растут. Растёт число людей, которые устали просто наблюдать за тем, как Германия жертвует собой под руководством Ангелы Меркель и ее правительства, и требуют фундаментального изменения политического курса», – подчеркнул политик.

Как ранее стало известно, немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла вторые места по итогам выборов в парламенты (ландтаги) земель Бранденбург и Саксонии. В партии назвали этот успех «сигналом пробуждения» страны. Примечательно, что «Альтернатива» сумела удвоить свой результат по сравнению с прошлыми выборами в одной земле и почти утроить – в другой.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 02.09.19

Трамп решил заняться Балканами: плотно. / Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю и ожидают ее повторения. / Россия и Япония договорились о совместных учениях на Сахалине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»