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Понедельник, 2 сентября 2019, 15:21 мск

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«Германия пробуждается»: восток страны голосует за правых

Фото: Reuters

«Альтернатива для Германии» (АдГ) прочно зарекомендовала себя как новая сильная консервативная политическая сила в Германии, благодаря выдающемуся успеху на земельных выборах на востоке страны. Об этом в комментарии для РИА «Новый День» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

«Партии ХДС и СДПГ, все еще находящиеся у власти в Берлине, потерпели очередное горькое поражение. Их постепенное падение продолжается, в то время как рейтинги АдГ неумолимо растут. Растёт число людей, которые устали просто наблюдать за тем, как Германия жертвует собой под руководством Ангелы Меркель и ее правительства, и требуют фундаментального изменения политического курса», – подчеркнул политик.

Как ранее стало известно, немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла вторые места по итогам выборов в парламенты (ландтаги) земель Бранденбург и Саксонии. В партии назвали этот успех «сигналом пробуждения» страны. Примечательно, что «Альтернатива» сумела удвоить свой результат по сравнению с прошлыми выборами в одной земле и почти утроить – в другой.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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