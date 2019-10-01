Минск ответил на предложение разместить военную базу РФ в Белоруссии

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет на практического, ни политического, ни военного смысла», заявил в интервью РБК глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу – это неприятный эпизод. Впрочем, он отметил, что Минск подчеркивает союзнический характер взаимодействия с Москвой.

По словам Макея, российские базы в Белоруссии теряют актуальность из-за развития современных технологий. Кроме того, Макей усомнился в том, что размещение военных объектов поможет в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе, а также подчеркнул, что решение Минска не связано с «влиянием каких-то внешних сил» и было продиктовано национальными интересами.

На сегодняшний день большая часть зарубежных российских военных баз находится в бывших республиках СССР. Так, в Белоруссии расположена одна из уникальных в мире РЛС Волга, предназначенная для дальнего обнаружения пуска баллистических ракет. Одна из самых крупных военных баз России за рубежом расположена в Армении. Это 102-я военная база, расположенная в Гюмри. Множество российских военных баз расположено в Казахстане и Киргизии.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 01.10.19

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