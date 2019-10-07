Пентагон передаст всех плененных в Сирии боевиков ИГ Турции

США не станут поддерживать или каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция намерена провести в прилегающих к границе районах Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передает Reuters.

«Вооруженные силы США не будут поддерживать или участвовать в операции, а силы Соединенных Штатов, победив местный «Халифат» «Исламского государства» (запрещена в России), больше не будут находиться в непосредственной близости (от места проведения операции)», – сообщили в пресс-службе Белого дома.

Там также добавили, что американское правительство настаивало, чтобы Франция, Германия и другие европейские страны, откуда прибыли многие из захваченных в плен боевиков ИГ (запрещена в России), забрали их обратно, но они отказались, передает РБК. «Соединенные Штаты не будут удерживать пленных боевиков, поскольку это может затянуться на долгие годы и потребовать больших затрат американских налогоплательщиков. Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ (запрещена в России), захваченных за последние два года после разгрома Соединенными Штатами местного «Халифата», – заявили в Белом доме.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности начать в одиночку военную операцию на севере и северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили обещание по установлению зоны безопасности в этом районе. Регион находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими группировками. Вашингтон рассматривает их как союзников в борьбе с боевиками ИГ (запрещена в России).

Летом в состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, по итогам которого было объявлено о намерении создать в Сирии зону безопасности в приграничных районах. «Было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания «мирного коридора» в рамках обеспечения безопасности нашей границы», – говорится в коммюнике.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.10.19

Двух украинцев избили до комы в Польше за разговор на мове. / В США сравнили число танков у России и НАТО. / Полк неонацистов захватил село в Донбассе – саммит «нормандской четвёрки» под угрозой срыва. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»